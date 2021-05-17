Санкт-Петербург, 17 мая, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за увеличения темпов распространения коронавирусной инфекции начата работа по подготовке к разворачиванию новых коечных мощностей, в том числе в выставочных павильонах комплекса «Ленэкспо», законсервированных после спада второй волны. На сегодня в городе свободны всего 11% коронавирусных коек.

Елена Молчанова ИА REGNUM Павильон «Ленэкспо»

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Как сообщил 17 мая вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, за прошедшую неделю число новых случаев заболевания возросло на 3,5%, госпитализаций — на 27%. В связи с этим с 18 мая будут расширены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 20 мая планируется возобновление работы павильона №5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо».

"Здесь подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них семь реанимационных коек. При необходимости будут задействованы мощности всех 295 коек», — уточнил чиновник.

С 21 мая городская больница 38 имени Н.А. Семашко в Пушкине в очередной раз возобновит прием инфекционных пациентов. Здесь подготовлены 260 специализированных коек.

«Сегодня петербуржцев с внебольничной пневмонией и коронавирусом принимают в 12 городских и двух федеральных стационарах, где развернуты 5248 коек. На 17 мая свободны 585 коек (11%)», — подытожил Эргашев.

Олег Эргашев напомнил, что все основные ограничения будут действовать как минимум до конца мая. Сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. Использование масок обязательно при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси.