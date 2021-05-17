Женева, Швейцария, 17 мая, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире снижается вторую неделю подряд. Об этом сообщил на пресс-конференции 17 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

(сс) Francisco Àvia Hospital Clínic Взятие анализа на коронавирус

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Согласно данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире было выявлено 4 806 539 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 85 746 случаев смерти от заболевания, что на 12% и 5% соответственно меньше, чем неделей ранее.

Вместе с тем Гебрейесус отметил, что ситуация с коронавирусом во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность.

Первую десятку стран по распространению инфекции за последнюю неделю составляют Индия, Бразилия, США, Аргентина, Колумбия, Иран, Франция, Турция, Германия и Непал.