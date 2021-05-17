Вашингтон, 17 мая, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Администрация транспортной безопасности США (TSA) зафиксировала более 1,8 млн человек, вылетающих из Соединенных Штатов в другие страны 16 мая. Это самый высокий показатель, зарегистрированный с 8 мая 2020 года, сообщает 17 мая CNN.

(сс) Riik@mctr Самолет авиакомпании American Airlines

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Специалисты предположили, что летом 72% жителей страны совершат по меньшей мере один перелет. Данные близки к показателям до пандемии.

Не смотря на то, что сами популярными на данный момент являются внутренние перелеты, авиакомпании также сообщают об увеличении рейсов в некоторые точки Европы, в том числе в Афины, Барселону, Дубровник, Франкфурт и Мадрид.

ИА REGNUM напоминает, на протяжении последних семи недель TSA фиксировала более миллиона пассажиров ежедневно.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американские авиакомпании теряют более $10 млрд ежемесячно в связи с упавшим спросом на авиаперелеты из-за пандемии коронавируса нового типа.