Москва, 17 мая, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Москве аномальная жара превысила рекордный показатель 63-летней давности, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

17 мая 2021 года в Москве зафиксировали температуру 27,1 градуса. Сегодня воздух прогрелся до 27,5 градуса.

При этом в столице может стать ещё жарче — согласно прогнозу, ожидается до 30 градусов выше нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, последствия ураганного ветра устраняют в Ивановской области.