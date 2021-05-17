Глава отделения ДНР в СЦКК: мирные люди ежедневно находятся под огнём ВСУ
Донецк, 17 мая, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Мирные граждане республик Донбасса каждый день оказываются под обстрелами со стороны ВСУ, заявил 17 мая руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
ИА Красная Весна
Дом, разрушенный при обстреле. Макеевка, ДНР
«Мирные граждане ежедневно находятся под огнем ВФУ (вооружённые формирования Украины — прим. ИА REGNUM), который несет самые трагические и разрушительные последствия».
Он отметил, что с начала года в ДНР под огнём ВСУ погибли четверо и получили ранения восемь мирных жителей. В результате украинских обстрелов полностью разрушено три и повреждено 105 домостроений, а также 19 объектов инфраструктуры и пять транспортных средств.
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"Также недопустимые потери несёт личный состав Народной милиции ДНР: с начала года погибли 30 и ранены 23 военнослужащих».