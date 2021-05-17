Донецк, 17 мая, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Мирные граждане республик Донбасса каждый день оказываются под обстрелами со стороны ВСУ, заявил 17 мая руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

ИА Красная Весна Дом, разрушенный при обстреле. Макеевка, ДНР

ИА REGNUM), который несет самые трагические и разрушительные последствия». Якубов «Мирные граждане ежедневно находятся под огнем ВФУ (вооружённые формирования Украины — прим.), который несет самые трагические и разрушительные последствия».

Он отметил, что с начала года в ДНР под огнём ВСУ погибли четверо и получили ранения восемь мирных жителей. В результате украинских обстрелов полностью разрушено три и повреждено 105 домостроений, а также 19 объектов инфраструктуры и пять транспортных средств.

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