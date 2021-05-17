Берлин, 17 мая, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии будет продолжено, это следует из сообщения на сайте германского Федерального морского и гидрографического агентства (BSH).

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Ранее разрешение на реализацию проекта приостановили из-за исков природоохранных организаций. Регулятор после рассмотрения документов и запроса компании-застройщика решил применить поправку от 14 января 2021 года. Она позволяет вести строительство с корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием.

«Постановление о немедленном исполнении второго разрешения BSH от 14 января 2021 года ограничивается укладочными работами на участке длиной два километра трубоукладочным судном, стоящим на якоре», — отмечают в BSH.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что германская сторона рассчитывает на завершение строительства. На сегодняшний день не хватает 80 км газопровода, уточнил он.

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