Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено, осталось проложить еще 80 км труб. Об этом 17 мая заявил журналистам генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе.

«Насколько я знаю, 80 километров еще осталось построить на сегодняшний день. Более детальной информацией, к сожалению, не располагаю. Мы исходим из того, что газопровод будет достроен», — сказал он.

Также Крузе отметил, что решение о реализации проекта принимает консорциум инвесторов и потому согласования по нему проходят согласно праву Евросоюза.

«Поэтому с точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный», — добавил генконсул ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепа высокого ранга заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» должно стать одной из тем переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на полях министерской сессии Арктического совета.