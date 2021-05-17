Москва, 17 мая, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Снятие денег в банкомате через QR-код третьими лицами — это очень рискованная операция, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

QR-код

«Безусловно, QR-код дополнительно упрощает жизнь держателям банковский карты, которые могут снимать наличные в банкомате без самой карты.

Можно предположить, что это делается с целью если, например, друг или родственник забыл карту, а наличные деньги срочно понадобились.

Иначе такой необходимости не возникало бы. Сервис онлайн-переводов достаточно широко распространён и довольно часто используется российскими гражданами.

Прежде чем вводить данную функцию, надо жестко регламентировать правила снятия денежных средств.

Поскольку, думаю, мошенники с удовольствием воспользуются данной операцией и с нетерпением ждут ее введения», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что банки начнут массово внедрять функцию по снятию наличных в банкомате по QR-коду с чужой карты с 2022 года.

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