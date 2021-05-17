Москва, , 13:34 — REGNUM Для того чтобы укрепиться до 60 рублей за доллар валютная пара usd/rub должна снизиться от сегодняшних уровней всего на 18,5%. История изменения курса рубля знает и большие колебания, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Например, в декабре 2014 г. стоимость доллара подскочила до 80,10 руб., но уже в мае доллар продавался по 48,83 руб. Падение на 39%. В январе 2016 г. произошел новый взлёт до 86 руб./доллар и затем в апреле того же года укрепление до 55,72 руб./доллар.

Снижение на 35%. Совсем недавняя история, подъём до 81,97 руб. в марте 2020 г. и затем снижение до 68 руб./доллар в июне. Изменение на 17%.

В свете таких колебаний укрепление на 18,5% абсолютно не выглядит фантастическим. Нужны условия, при которых спрос на рубли длительное время превышал бы спрос на доллары. Что это за условия?

Некоторые из них уже существуют. Во-первых, высокие цены на экспортируемые Россией товары — нефть, газ, металлы и пр. Нефть с 2020 года выросла в цене почти вдвое. Минимум 2 ноября 2020 г. — $35,76 по Brent. И сейчас торгуется чуть ниже $70.

Цены на металлы достигли пятилетних максимумов. Никель 17 700 долл./тонна. Изменение за год +49%. Алюминий — 2460 долл./тонна, изменение за год +69%.

Во-вторых, Центральный Банк РФ начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики, повысил ключевую ставку до 5,0% и анонсировал её возможное повышение до 6%.

Повышение ключевой ставки делает очень привлекательными российские облигации и увеличивает количество нерезидентов продающих валюту для их покупки. Спрос на доллар со стороны граждан, выезжающих за рубеж, ещё долго не вернётся к уровню до пандемии.

В-третьих, скупка долларов в Фонд национального благосостояния (ФНБ), это постоянная составляющая спроса на валюту на московской бирже и для колебаний курса практически незаметна.

Продолжение ралли на глобальных рынках наряду с укреплением рубля делает привлекательными для нерезидентов не только облигации федерального займа (ОФЗ), но и другие биржевые активы, что, в свою очередь, тоже повышает спрос на рубли.

В-четвёртых очень важным для укрепления рубля является сохранение геополитической стабильности. Но этот фактор, к сожалению, является менее предсказуемым.

Так что, если России удастся прожить несколько месяцев без внешнеполитических шоков, то экономические факторы укрепления рубля сделают своё дело. И к осени вполне можно будет увидеть доллар по цене 59−64 рубля», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил о грядущем укреплении российской национальной валюты до отметки 60 руб./доллар.

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