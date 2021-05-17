Москва, , 12:54 — REGNUM Российская валюта остается стабильной, демонстрируя скромные движения на торгах в начале недели 17 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Пара доллар/рубль торгуется в сужающемся диапазоне, который может продержаться какое-то время прежде чем котировки совершат прорыв в том или ином направлении.

С начала сессии цена успела обновить недельный минимум на отметке 73,56 руб., после чего вышла в символический плюс.

Доллар продолжает торговаться невнятно на рынке Форекс, испытывая трудности с восстановлением, что играет на руку нашей валюте, как и высокие цены на нефть.

Нефть марки Brent по-прежнему не в силах прорвать рубеж в 70 долларов за баррель, но остается на хороших позициях.

Примечательно, что рубль игнорирует всплески волатильности на рынке черного золота и даже проявляет иммунитет к продажам в сегменте рисковых активов.

Во многом это объясняется снижением геополитических рисков и надеждами на дальнейший спад напряженности в свете запланированной на июнь встречи лидеров США и России.

Также в пользу укрепления рубля говорит стартовавший в РФ налоговый период, хотя на этой неделе его положительное влияние на курс «россиянина» будет минимальным.

Если нефть продолжит удерживать позиции, а доллар не сможет привлечь спрос, в ближайшие дни пара может опуститься в направлении уровня 73 руб.

Однако в случае возвращения геополитических рисков котировки с легкостью вернутся выше 75 руб. В случае с парой евро/рубль ожидается продолжение торгов под психологической отметкой 90 руб.», — считает эксперт.

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