Москва, , 10:23 — REGNUM Новая неделя 17 мая начинается вполне оптимистично для рубля как продолжение позитивной предыдущей пятидневки, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Мак Гойхман.

«Настроение склонности к рискам на рынках в середине мая сохраняется из-за ожиданий восстановления деловой активности в мире.

Доллар в целом находится под давлением к основным валютам из-за мягкой стимулирующей политики ФРС, опубликованных в мае слабых данных по занятости и розничным продажам в США.

Фондовые индексы и нефтяные цены, пережившие небольшую коррекцию вниз на прошедшей неделе, практически восстановились. Котировки Brent стойко держатся выше $68.

Сегодня, 17 мая, выйдут данные по ВВП России за 1 квартал 2021 г. Прогнозируется, что он сократился на 2,2% год к году, после снижения на 1,8% в 4 квартале 2020 г.

Но этот негативный прогноз уже учтён курсом рубля. И если фактическая цифра окажется лучше или равна предполагаемой, рубль может получить поддержку.

В течение дня курс, вероятно, сохранит движение в текущем локальном диапазоне. Его актуальные значения на сегодня будут колебаться в диапазоне 73,40−74,20 руб./доллар», — считает эксперт.

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