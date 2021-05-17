Москва, , 12:53 — REGNUM Среди шести депрессивных регионов, которые реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития (ИПСЭР), лидером стала Чувашия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 мая, заявил на круглом столе председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, где обсуждалась реализация ИПСЭР.

На заседании обсуждалась ситуация в шести регионах из десяти, эффективность реализации ИПСЭР остальных четырёх регионов рассмотрят на очередном круглом столе. В заседании приняли участие члены трёх комитетов верхней палаты парламента и представители федеральных органов власти.

Андрей Кутепов проинформировал, что это первое совещание «в таком формате, идёт обкатка нового механизма». По его словам, «вся ответственность» за разработку и реализацию программ «ложится на плечи курирующих министерств».

«Залог успеха — это, конечно, полное погружение в проблемы региона, быстрое реагирование на внеплановые ситуации», — отметил сенатор, напомнив, что члены Совета Федерации «стали выезжать по регионам».

Модератор также обратил особое внимание на то, что в верхней палате парламента стали составлять рейтинг регионов.

«На сегодняшний момент, с нашей точки зрения, из шести регионов мы с коллегами первой поставили Чувашию, лучший куратор Минпромторг, Мантуров. В регионе профинансированы меры поддержки с инвестиционным эффектом. Сразу виден результат», — отметил Андрей Кутепов.

По его словам, далее идут Алтайский край, Адыгея, Курганская область, Псковская область и Калмыкия.

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Как сообщало ИА REGNUM, индивидуальные программы разработаны в десяти регионах, которые в 2019 году федеральными властями признаны наиболее депрессивными в части социально-экономической ситуации. Это регионы с худшими показателями по среднедушевым доходам жителей, безработице, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также безработице и инвестициям в основной капитал. Данные программы рассчитаны до 2024 года.

В Чувашии ИПСЭР предполагает, в частности, создание различных индустриальных и аграрных парков — к примеру, технопарка в Цивильском районе, агропромпарка в Батыревском районе, экотехнопарка и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новочебоксарске, расширение видов экономической деятельности ТОСЭР в Канаше. Ранее власти заявляли, что республика из федерального бюджета на реализацию ИПСЭР получит 5 млрд рублей, а если сумеет эффективно реализовать все запланированные мероприятия, то «получим ещё 5 млрд рублей».

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