Москва, 17 мая, 2021, 11:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 9328 случаев заражения коронавирусом, сообщили 17 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи выявили в 83 регионах страны. У 16,7% пациентов не имелось клинических проявлений болезни. За сутки от коронавирусной инфекции скончались 340 человек, поправил здоровье 7181 ковид-пациент.

В штабе рассказали, что лидерами среди регионов по числу новых заражений стали Москва (3573 выявленных случая), Санкт-Петербург (763), Подмосковье (701), а также Ростовская и Нижегородская области.

Всего с начала пандемии в России, по данным оперштаба, подтверждено 4 949 573 случая заражения SARS-CoV-2.