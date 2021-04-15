Москва, , 13:43 — REGNUM Ситуация, связанная с отправкой военных кораблей США в Чёрное море, остаётся напряжённой. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Пока ситуация весьма напряжённая, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Вы знаете, что очень много военных соединений и НАТО, и США были переброшены к нашим границам в рамках различных учений».

Песков подчеркнул, что говорить о том, что приостановка похода двух американских эсминцев приведёт к разрядке, пока рано.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Вашингтон уведомил власти Турции, что на будущей неделе ВМС США направят в пролив Босфор два своих корабля. По данным источника телеканала CNN, Вашингтон намерен рассмотреть возможность отправки своих эсминцев в Чёрное море для того, чтобы поддержать Украину из-за «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

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Однако 14 апреля в МИД Турции заявили, что уведомление о проходе американских военных кораблей через пролив Босфор отозвано. Эсминцы «Рузвельт» и «Дональд Кук» ВМС США, которые двигались в сторону Чёрного моря, поменяли свой маршрут и зашли на остров Крит.