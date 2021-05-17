Москва, 17 мая, 2021, 09:34 — ИА Регнум. До 30 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 17 мая. Об этом сообщает центр «Фобос».

Солнце

"Сегодня синоптическая карта столичного региона будет представлена западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет солнечная, сухая и аномально тёплая погода с температурным фоном на десять градусов выше многолетней нормы мая», — говорится в прогнозе.

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В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков с температурой воздуха до 30 градусов. Скорость ветра не превысит девяти метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в начале новой рабочей недели вновь будет по-летнему жарко, а к вечеру пройдет небольшой дождь.