Воронеж, , 09:20 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с жарой объявлено в Воронежской области, оно будет действовать до 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Штормовое предупреждение получено от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По прогнозам, местами на территории региона ожидается опасное метеорологическое явление — аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов.

По-настоящему жаркая погода после резкого похолодания в Воронеж пришла 15−16 мая — днём температура поднималась до +27 градусов. Уже на 09:00 17 мая в Воронеже воздух прогрелся до +25 градусов, максимальная температура днём в регионе прогнозируется до +31°. Во вторник, 19 мая, днём также будет жарко — до 29 градусов тепла. Однако уже с 19 мая и до конца рабочей недели установится прохладная погода, до +21°, прогнозируются дожди.