Джакарта, 17 мая, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию в Палестине, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

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"В последние несколько дней я разговаривал с президентом Турции, премьер-министром Сингапура, президентом Афганистана, султаном Брунея и премьер-министром Малайзии», — написал президент Индонезии в своем аккаунте в Twitter.

В ходе переговоров лидеры обсудили международную повестку, в том числе меры, предпринятые по итогам встречи лидеров АСЕАН по Мьянме, события в Афганистане и Палестине.

«Индонезия решительно осуждает атаки Израиля, которые привели к гибели сотен людей, в том числе женщин и детей. Израильскую агрессию необходимо остановить», — подчеркнул президент Индонезии.

По данным источника, в секторе Газа погибли не менее 132 человек.