Прага, , 22:08 — REGNUM Взрывы на складах боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году могли быть устроены с целью скрыть недостачу. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в эфире радиостанции «Частота-1».

Он подчеркнул, что не является сторонником только одной версии, как ряд других политиков, имея в виду причастность России к этому инциденту.

«Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают в причастности ко взрывам на складах во Врбетице спецслужбы из России. В то же время Чехия выслала после этого 18 российских дипломатов, а Россия в ответ — 20 сотрудников посольства Чехии.

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