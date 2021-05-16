Москва, , 09:21 — REGNUM Посол Чехии в России Витезслав Пивонька заявил, что он пока не может конкретно сказать, к чему именно приведет решение российских властей внести Чехию в список недружественных России стран. Об этом Пивонька заявил в интервью «Чешскому радио».

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что российские власти опубликовали список стран, враждебных России. В этот список пока вошли только две страны — США и Чехия. При этом данный список может быть расширен. Известно, что Чехия вошла в этот список после дипломатического скандала, когда чешские власти голословно обвинили Россию в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

По словам чешского посла, официальная Прага будет ждать «ответа России». Он уточнил, что Москва должна объяснить чешской стороне, что именно в перспективе будет означать внесение Чехии в список недружжественных стран для практической работы чешского посольства и генеральных консульств в России.

Также Пивонька напомнил, что МИД Чехии назвал действия России «нарушением международного права».