Прага, 16 мая, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Решение властей Российской Федерации включить Чехию в список недружественных государств является «глупостью». Об этом в интервью пражскому радио F1 заявил 16 мая президент Чехии Милош Земан.

Kremlin.ru Милош Земан

«С российской стороны это (включение Чехии в список недружественных стран — прим. ИА REGNUM) — глупость», — сказал Земан.

По его словам, ошибкой является то, чтобы из бывших друзей «делать недругов».

Как сообщало ИА REGNUM, список недружественных Москве стран, в который вошли США и Чехия, утвердили ранее в России.

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