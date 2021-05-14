Прага, , 21:03 — REGNUM Чешские власти болезненно восприняли решение России внести Чехию в список недружественных России стран. МИД республики заявил 14 мая, что Москва портит отношения как с Прагой, так и с Брюсселем.

«Считаем эти действия РФ дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и Евросоюзом и его союзниками», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чехия и США внесены в список недружественных России стран. Перечень утверждён правительством России и обнародован сегодня, 14 мая.

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