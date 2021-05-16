Ереван, 16 мая, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Армении за сутки подтвердили 131 новый случай инфицирования коронавирусом, сообщили 16 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Gov.am Инфекционная клиническая больница «Норк» в Ереване, Армения.

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220 860 случаев инфицирования выявили в республике с начала пандемии. 208 454 инфицированных выздоровели (354 человека за сутки), 4323 человека скончались (девять человек за сутки).

7023 инфицированных на данный момент получают лечение. В Армении за весь период пандемии провели 1 036 673 тестирования на SARS-CoV-2, 3160 из которых пришлись на прошлые сутки.

Также в минувшие сутки зарегистрировали две смерти пациентов, переболевших COVID-19, но умерших от других заболеваний. В Армении зарегистрировано 1060 подобных летальных исходов.