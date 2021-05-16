Москва, 16 мая, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал сограждан не ждать третьей волны пандемии коронавируса в стране, а как можно скорее вакцинироваться. Об этом Мурашко сказал сегодня, 16 мая, в эфире телеканала «Россия 1».

Duma.gov.ru Министр здравоохранения Михаил Мурашко

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Мурашко отметил, что очень часто задают вопрос о том, началась или нет третья волна пандемии в России. Министр считает вопрос абсурдным — не надо ждать третьей волны, нужно как можно скорее вакцинироваться.

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», — сказал Мурашко.

Напомним, что ряд специалистов говорит о том, что третья волна пандемии в России уже началась. Именно с этим они связывают рост числа случаев заражения в некоторых регионах, в частности, в Москве.