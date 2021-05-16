Санкт-Петербург, 16 мая, 2021, 11:44 — ИА Регнум. За последние сутки лабораторным путем в Петербурге выявили 767 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 16 мая в федеральном оперштабе. Суточный прирост числа новых носителей, по сравнению с предыдущими сутками, составил 18 случаев, в то время как днем ранее прирост составлял 10 случаев.

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При этом смертность от COVID-19 среди тех, кто заразился ранее, тяжело заболел и был госпитализирован, остается на большом уровне: за минувшие сутки скончались от ковида, как основной причины смерти, 36 человек. Это на два случая больше, чем в предыдущие сутки. Летальность болезни в Петербурге составляет 3,22%, это один из самых высоких показателей в стране.

В то же время суточные цифры выздоровления в Северной столице снижаются. За истекшие сутки выписаны по выздоровлению 1069 человек, это на 607 человек меньше, чем сутками ранее.

С учетом новых данных с марта 2020 года в Петербурге выявлено 427 382 случая заражения коронавирусом. Из числа заболевших выздоровели 389 984 человека. Скончались непосредственно от COVID-19 в регионе 13 762 человека.

Напомним, по данным городского оперштаба, заболеваемость ковидом в Петербурге за последнюю неделю возросла в полтора раза.