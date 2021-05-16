Донецк, 16 мая, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных лабораторных исследований выявили 152 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Цуканов М.В Флаг ДНР

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Кроме того, 44 пациентам диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологически.

Уточняется, что по состоянию на 16 мая в ДНР зарегистрировали 35 696 случаев инфицирования коронавирусом, 29 247 человек выздоровели, 2657 — скончались. 3792 инфицированных получают лечение.

За сутки зарегистрировали 97 пациентов с диагнозом «пневмония», 51 из них госпитализировали.

На данный момент на лечении с диагнозом «пневмония» находятся 1773 инфицированных, 720 из них — на кислородной поддержке. За последние сутки еще 23 пациентам потребовалась кислородная поддержка.

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Напомним, в предыдущие сутки в ДНР выявили 324 носителя SARS-CoV-2.