Донецк, 16 мая, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Боевики ВСУ восемь раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 16 мая в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

(сс) Пресс-служба 56-ой отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ.

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Под обстрелами украинской армии оказались населенные пункты: Доломитное, Лозовское, Александровка, Веселое, Петровское, Безымянное, Новоласпа.

Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты ДНР из минометов калибра 120 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов СПГ/РПГ и АГС, выпустив в общей сложности 115 единиц боевых припасов.

В результате обстрела Петровского района города Донецка были повреждены четыре дома по улице Ингулецкой. В доме №5/1 повреждено остекление летней кухни, в доме №5/2 повреждена кровля, в доме №6/1 — жилая комната, кровля, забор, остекление, в доме №8/1 — кровля.

Информации о жертвах среди мирных граждан не поступало.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.