Киев, 16 мая, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Организаторы саммита так называемой «Крымской платформы», который должен состояться на Украине 23 августа решили держать в секрете список участников саммита. Об этом в интервью каналу «Дом» заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Лев Лагорио. Крымский пейзаж. 1888

На вопрос журналистки телеканала о том, сколько стран подтвердили, что примут участие в саммите, политик ответила: «мы решили, что не будем эту информацию делать публичной».

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Джапарова связала это с некими «циничными» заявлениями со стороны России.

«Потому что мы уже видим циничное заявление Российской Федерации о том, что это угроза её территориальной целостности. Сначала происходит «оккупация» нашей территории, а теперь нам рассказывают, что это угроза их территориальной целостности», — подчеркнула она.

Она также добавила, что имеется «целый ряд подтверждений» от желающих принять участие в саммите, а ключевым для украинской стороны, по словам Джапаровой, является присутствие первых лиц государств-участников саммита.

«Но у нас есть уже целый ряд подтверждений. Для нас ключевое, чтобы это было присутствие на наивысшем уровне, то есть это лидеры, это первые лица государств», — сказала она.

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Вместе с тем, первая заместитель министра иностранных дел Украины отметила, что свой визит на саммит подтвердил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

«Но все остальные подтверждения мы пока предпочитаем держать в секрете. Конечно, эта информация будет обнародована чуть ближе к периоду саммита», — подытожила политик.

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Отметим, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить первый саммит так называемой «Крымской платформы».

Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине в результате массовых беспорядков, более известных под названием «майдан», произошел государственный переворот, в результате которого законно избранная власть была свергнута. В результате чего жители Крыма приняли решение о выходе из состава Украины и воссоединении с Российской Федерацией. 16 марта 2014 года крымчане на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. Вместе с тем официальный Киев не признает волеизъявление жителей Крымского полуострова и считает полуостров «своей» территорией, которую якобы «оккупировала» Российская Федерация.