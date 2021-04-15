Брюссель, , 13:23 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить первый саммит так называемой «Крымской платформы». Об этом сообщило 15 апреля издание Politico.

«Зеленский написал фон дер Ляйен, чтобы пригласить её в Киев на 30-ю годовщину независимости Украины, а также на первый саммит «Крымской платформы», — рассказали в издании.

Журналисты узнали, что глава администрации Бйорн Зайберт отправил Зеленскому письмо с отказом, сославшись на «слишком плотный график» главы Еврокомиссии.

В Politico с иронией отметили, что в конце августа институции Евросоюза обычно закрыты на летние каникулы.

Напомним, Украина создала так называемую «Крымскую платформу» для давления на Россию, конечной целью которого является «возврат» Крыма в состав Украины. Власти Украины приглашают на первый саммит «платформы» всех иностранных гостей, которые собираются посетить Киев на День независимости Украины.

Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума о самоопределении. Власти Украины не признали волеизъявление жителей Крыма и до сих пор считают полуостров своей территорией.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает украинскую «Крымскую платформу». При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция не поддерживает ни одну сторону российско-украинского кризиса.

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