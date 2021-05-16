Ташкент, 16 мая, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Узбекистане за сутки зарегистрировали 302 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 16 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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131 случай инфицирования выявили в Ташкенте, 73 — в Самаркандской области, 38 — в Ташкентской области, 11 — в Хорезмской, девять — в Ферганской, по семь случаев инфицирования выявили в Республике Каракалпакстан, Бухарской и Сырдарьинской областях, по шесть — в Наманганской и Джизакской областях, пять случаев выявили в Андижанской области и два — в Сурхандарьинской области.

С начала пандемии в стране выявили 96 670 случаев заражения. 92 111 инфицированных выздоровели (280 человек за сутки), 668 — скончались (умер один человек за сутки).

«В настоящее время в медицинских учреждениях проходит лечение 3891 пациент», — уточнили в минздраве Узбекистана.

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Напомним, в предыдущие сутки в Узбекистане подтвердили 251 случай заражения коронавирусом.