Берлин, , 19:12 — REGNUM Североатлантическому альянсу, который должен быть готовым к диалогу с Москвой, не стоит снижать экономическое давление на Российскую Федерацию. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг во время выступления на онлайн-дискуссии в рамках ежегодной германской религиозной конференции.

«Это основа для нашего (стран НАТО — прим. ИА REGNUM) подхода к России, — заявил генсек НАТО. — Сдерживание, оборона и диалог».

По его словам, Россия якобы продолжает вести себя «агрессивно», хотя Североатлантический альянс предлагал Москве диалог.

Как передавало ИА REGNUM, 25 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва готова провести встречу в формате РФ — НАТО при условии, что будет предложено провести «субстантивный и равноправный диалог».

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