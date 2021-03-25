Москва, , 14:21 — REGNUM Руководство России готово провести встречу в формате РФ — НАТО при условии, что будет предложено провести «субстантивный и равноправный диалог». Об этом 25 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Москва готова к равноправному, взаимоуважительному и субстантивному разговору. Но пока таких инициатив со стороны наших коллег не было», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и отвечая на вопрос о готовности России к проведению такого мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 марта, по итогам встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет оперативно реагировать на «увеличение ракетной угрозы со стороны России», а также отвечать на расширение военного могущества РФ от Кавказа до Арктики. При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс продолжает выступать за диалог с РФ и приглашает её провести заседание Совета Россия — НАТО.