Донецк, 15 мая, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Огонь из гранатометов в направлении села Петровское на южном участке фронта в Донбассе открыли украинские военнослужащие. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 15 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Украинский гранатомётчик

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Отмечается, что украинские боевики, занимающие позиции возле подконтрольного Киеву села Старогнатовки, выпустили всего 20 гранат из АГС и четыре гранаты из СПГ.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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