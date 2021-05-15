Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Заслуженный артист России Марк Бек скончался на 80-м году жизни. Об этом говорится на сайте Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской.

Трагедия произошла сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге.

«На 80-м году жизни скончался … Марк Бек, — говорится в сообщении. — … Коллектив театра скорбит вместе с родными и близкими».

Отмечается, что о похоронах и прощании с заслуженным артистом России информация появится позже.

Как передавало ИА REGNUM, 73-летний народный артист России Владимир Качан скончался в одной из больниц в Москве 7 мая.

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