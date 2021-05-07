Москва, , 19:30 — REGNUM В Москве в одной из больниц скончался 73-летний народный артист России Владимир Качан. Об этом сообщил художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз в интервью РИА Новости.

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По его словам, трагедия произошла 7 мая в Коммунарке. Причина смерти артиста — заболевание COVID-19, сказал источник.

Райхельгауз добавил, что о похоронах и прощании с народным артистом России информация появится позже.

Как передавало ИА REGNUM, актер и режиссер Олег Зорин, который являлся ветераном Академического театра имени Ленсовета, скончался в Санкт-Петербурге 6 мая.