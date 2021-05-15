Брюссель, 15 мая, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Североатлантический альянс начал крупные учения по противоракетной и противовоздушной обороне, основная часть маневров проходит у побережья Шотландии и Норвегии. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе НАТО.

U.S. Army ЗРК Patriot

«Учения стартовали в субботу, 15 мая, для отработки действий кораблей и самолетов по защите от различных типов ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений военные отработают обнаружение и отслеживание траектории полета дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, летящих со скоростью свыше 20 тыс. км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 мая, в Боснии и Герцеговине начались крупнейшие учения Североатлантического альянса Defender Europe 21.

БиГ не является членом НАТО и участвует в программе альянса «Партнерство ради мира». В то же врем, ранее глава минобороны страны Сифет Поджич заявил местным СМИ, что Сараево находится «на последней ступени перед членством» в НАТО.

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