Североморск, Мурманская область, , 20:27 — REGNUM Российская армия способна защитить национальные интересы России в Арктике и обеспечить безопасность страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 мая заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге на атомном крейсере «Пётр Великий».

«Группировка сил и средств российской армии, развёрнутая в Арктике, способна обеспечить военную безопасность России», — заявил Моисеев.

Эту группировка способна адекватно реагировать на существующие и прогнозируемые угрозы, указал он.

При этом угрозы в последние годы возрастают: так, наблюдается рост военной активности иностранных государств в ближней морской зоне и непосредственно в ближней морской зоне, в Арктике.

В частности, силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей.

«Происходит смещение районов их проведения к границам РФ. Существенно возросла интенсивность полетов в Арктике самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США», — указал командующий.

«Констатирую, практически этого не было со времён послевоенных лет Второй Мировой войны.

По его словам, вместе с поддержанием высокой боевой готовности личный состав Северного флота на регулярной основе решает задачи оказания помощи и спасания на море, в том числе на трассе Северного морского пути, обеспечения безопасности судоходства и экологической безопасности в Арктике.

«Деятельность Северного флота прежде всего нацелена на поддержание стабильности в Евроарктическом регионе, осуществляется в строгом соответствии с нормами международного права и не направлена против других стран», — подчеркнул Моисеев.