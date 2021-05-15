Санкт-Петербург, 15 мая, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Петербурге продолжается рост суточного количества новых выявленных носителей коронавирусной инфекции. Как сообщили в федеральном оперштабе, за 14 мая лабораторно зафиксировано 749 новых случаев заражения, это на десять случаев больше, чем сутками ранее.

Санкт-Петербург. Фото с веб- камеры

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 426 615 случаев заражения. От COVID-19 скончались 13 726 человек, в том числе 34 летальных случая зарегистрированы за последние сутки, это на один случай меньше, чем в предыдущий день. Выздоровели от ковида 388 915 человек, в том числе 1676 человек выписаны за 14 мая.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 27 582 человека. Общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выросло на 1,94%. Власти призывают продолжать носить в общественных местах средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, а также обязательно привиться от коронавирусной инфекции.