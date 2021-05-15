Минск, 15 мая, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Белоруссии за сутки выявили 1363 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Russian.news.cn В маске. Белоруссия.

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С начала пандемии в стране выявили 374 714 носителей SARS-CoV-2, 365 255 из них выздоровели (1382 человека за сутки), 2691 человек скончался (десять человек за сутки).

В Белоруссии за весь период эпидемии провели 6 070 189 тестирований на коронавирус, 19 359 из которых пришлись на прошлые сутки.