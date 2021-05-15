Иерусалим, 15 мая, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Тель-Авиве (Израиль) прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сегодня, 15 мая, сообщают израильские СМИ.

(сс) Leonrid Стена и блокпост между Израилем и Государством Палестина в Вифлееме.

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Сообщается, что сигнализация об обстрелах и ракетном нападении прозвучала как в самом Тель-Авиве, так и в его пригородах, а также в Ашдоде и районах граничащих с сектором Газа.

Стоит отметить, что военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива. По заявлению «Бригады аль-Кассам» по Тель-Авиву выпущены десятки ракет.

Представители ХАМАС заявляют, что удар по Тель-Авиву нанесен в ответ на израильский авиаудар по лагерю беженцев аш-Шати в секторе Газа, при котором, как сообщалось, погибли десять человек.

Также в ХАМАС заявили, что нанесли удар по израильским военным, сосредоточенным в кибуце Киссуфим недалеко от границы с сектором Газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, палестино-израильский конфликт резко обострился 10 мая, когда после столкновений в Восточном Иерусалиме Палестина и Израиль стали обмениваться массированными ударами.