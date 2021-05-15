Москва, 15 мая, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 8790 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что за сутки в 84 российских регионах из 85 выявлено 8790 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. При этом 17% заразившихся не имели клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 364 человека. Полностью выздороветь от COVID-19 за прошедшие 24 часа смогли 9866 человек.

Эпидемиологическая ситуация несколько ухудшается в Москве — 3073 новых случая за сутки. Стабильной остается ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге — 749 случаев. Далее следуют: Московская область (671), Ростовская область (205), Воронежская область (131), Нижегородская область (125).