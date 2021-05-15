Тирасполь, 15 мая, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Приднестровье за сутки от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» привились 2762 человека, вакциной AstraZeneca — 104 человека, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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С начала прививочной кампании вакциной «Спутник V» вакцинировались 8525 человек (пока прививку могут получить только пенсионеры и лица с хроническими заболеваниями), AstraZeneca — 2861 человек (записаться на прививку может каждый желающий).

За сутки в Приднестровье зарегистрировали 76 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, с начала пандемии — 48 626. За сутки выздоровели 129 инфицированных, 46 574 человека выздоровели с начала пандемии.

С начала пандемии от осложнений COVID-19 в Приднестровье скончались 1159 человек (за сутки умерли пять человек).