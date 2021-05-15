Донецк, 15 мая, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 15 мая в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Gov.ua ВСУ. Миномет

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Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Широкая Балка, Спартак, Донецк (Вольво центр), Новоласпа, Безыменное, выпустив по населенным пунктам Республики 35 единиц боевых припасов.

Украинская армия атаковала территорию ДНР из минометов калибра 120 мм, зенитной установки, гранатомета АГС, стрелкового оружия. Также по территории Донецкой Народной Республики (Донецкое направление) работал снайпер.

На данный момент жертв среди мирных граждан зафиксировано не было.

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Отметим, вооруженные силы Украины за сутки пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики.