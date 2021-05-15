Сеул, 15 мая, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Военнослужащие Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск, одного представителя морской пехоты и трёх представителей военно-воздушных сил. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 858. Из них 800 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 681 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 131 061.

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