Бишкек, 15 мая, 2021, 09:33 — ИА Регнум. 404 новых случая инфицирования коронавирусной инфекций выявили в Киргизии в минувшие сутки, сообщили 15 мая в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

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С начала пандемии в республике выявили 100 249 носителей SARS-CoV-2. С начала пандемии выздоровели 93 302 человека, 349 из них — в минувшие сутки. 1695 инфицированных скончались (восемь человек за сутки).

4241 пациент на данный момент находится на лечении, 1717 из них в стационарах медицинских учреждений, 2524 из них получают медицинскую помощь амбулаторно.

За сутки в Киргизии от коронавируса было вакцинировано 5029 человек, 2037 из них — вторым компонентом препарата. С начала кампании по вакцинации были привиты 50 775 человек, 10 886 из них — вторым компонентом препарата.

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