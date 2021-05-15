Тегеран, 15 мая, 2021, 08:12 — ИА Регнум. 14 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране превысило 76 433, причем 202 иранца скончались от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Xinhuanet.com Люди в масках на улице. Иран.

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«Еще 202 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 76 433», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

В докладе отмечается, что за последние 24 часа было обнаружено 10 145 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1545 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана также подчеркнуло, что 2 196 197 пациентов из общего числа 2 732 152 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

Согласно заявлению, 5468 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Также сообщается, что к настоящему времени по всей стране было проведено 17 750 149 тестов на выявление смертельного вируса.