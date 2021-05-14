Анкара, 14 мая, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 14 мая жестко отреагировал на нападения Израиля на Палестину. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

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«Это террористическое государство теперь пересекло все границы. Если Организация исламского сотрудничества не предпримет конкретных и эффективных действий, то будет стоять вопрос о целесообразности её существования. Мы готовы поддержать и принести жертвы во имя любой инициативы ООН ради решения этой проблемы. То, что нужно сделать, должно быть сделано немедленно», — заявил Эрдоган.

Эрдоган отметил, что Турция является большой страной, которая несет ответственность за всё, что происходит в регионе, благодаря своей древней истории, цивилизации и культурным связям.

«Каждый положительный или отрицательный инцидент в этой обширной территории, где наша страна располагается в самом центре, напрямую касается нас», — подчеркнул Эрдоган.