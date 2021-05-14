Москва, 14 мая, 2021, 22:55 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 14 мая выявлено около 300 носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

live.russia.tv На заседании коллегии Минобороны РФ

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 293 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Двое из них в настоящее время находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 31 военнослужащий, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 33 215 человек.