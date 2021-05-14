Москва, 14 мая, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Практически никто из прошедших вакцинацию от коронавируса в Москве не заболел COVID-19. Об этом заявил 14 мая мэр столицы Сергей Собянин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва

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"Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр добавил, что со времени его собственной вакцинации прошёл уже почти год, но титр антител у него продолжает сохраняться.