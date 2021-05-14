Милан, Италия, 14 мая, 2021, 20:24 — ИА Регнум. 2 июня, когда в Италии отмечают День республики, в Милане начнут прививать от коронавируса граждан из «последней» в очереди категории — от 16 до 29 лет, сообщил журналистам в пятницу, 14 мая, глава регионального оперативного штаба Гвидо Бертолазо.

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Неделей ранее, 27 мая, начнут прививать граждан в возрасте от 30 до 39 лет.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе — апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Тем не менее многие граждане отказывались от использования этой вакцины, около 2 млн доз остались невостребованными. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на14 мая, в Италии умерли 123 927человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на182 (днем ранее — на 201). Число подтвержденных носителей выросло на7567(днем ранее — на8085). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 146 722 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 339 606человек — на6402 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 8 163 050 человек, что составляет 13,55% населения Италии.