Рим, 14 мая, 2021, 20:18 — ИА Регнум. По данным навечер пятницы, 14 мая, в Италии умерли 123 927человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на182 (днем ранее — на 201), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Salute.gov.it Пункт вакцинации от COVID-19 в Риме

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Число подтвержденных носителей выросло на7567(днем ранее — на8085).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 146 722 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 339 606человек — на6402 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 8 163 050 человек, что составляет 13,55% населения Италии.